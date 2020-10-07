عرعر 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بمحافظة طريف بدر بن نجر الصقر, وأعضاء المجلس.وأكد سموه أهمية استقطاب وتمكين هواة الفروسية وتوسيع قاعدة الممارسين والمشاركين في سباقات الفروسية، وفق إستراتيجية شاملة على مستوى المنطقة وتهيئة بنية تحتية شاملة لخدمة أنشطة الفروسية ورفع جودة ومستوى الخيل المشاركة وجعل سباقات الفروسية نشاطاً واسعاً رياضياً ترفيهياً وثقافياً يستهدف جميع شرائح المجتمع، وإيجاد برامج تأهيلية وتدريبية بمستوى متقدم.وقال : إن الفروسية إرث اجتماعي لأبناء المملكة يمتد في عمق التاريخ ما يجعلهم الأجدر بإتقانها والفوز بمسابقاتها, مؤكدا سموه أن متابعة واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله-، الركيزة الأساسية لما تحققه رياضة الفروسية من إنجازات ونجاحات, متمنيًا للقائمين على النادي, التوفيق في تحقيق تطلعات ملاك الخيل في الارتقاء برياضة الفروسية والاهتمام بالخيل في المحافظة.// انتهى //14:45ت م0104