أبهـا 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث، مساء أمس، ندوة عن " اليوم العالمي للمعلم " تحت شعار " المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل "، بحضور ومشاركة وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل.وشارك في الندوة عبر برنامج " زوم " أستاذ المناهج بجامعة أم القرى الدكتور علي القرني، وأستاذ الإدارة والقيادة التعليمية بجامعة دمياط الدكتور أحمد الزاكي، وأستاذ القيادة التربوية المشارك بجامعة طيبة الدكتور صلاح معمار، ومدير مركز أوهايو للغة الإنجليزية الدكتور جيرارد كرزيتش، والمدير المساعد في مركز اللغة الإنجليزية المكلف في جامعة أوهايو ميكي تشالنجر ، فيما تم بث الندوة عبر قناة تعليم عسير على الموقع الإلكتروني " يوتيوب ".وتأتي الندوة ضمن جملة من البرامج والفعاليات التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.// انتهى //15:50ت م0135