جدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن خطط الوزارة للتوسع في قطاعي الصناعة والتعدين بالمنطقة، وزيادة أثرهما على المحتوى المحلي.وقدّم الوزير الخريف شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه وتحفيزه المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي المهم يعدّ محوراً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:01ت م0136