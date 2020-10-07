تبوك 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.وفور وصول سموه قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى, وتجول على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق الملك خالد بمدينة تبوك بمبلغ إجمالي قُدّر بـ18,660,000 ريال ، على مساحة 6500 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق ، ويضم عددا من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.ثم تسلم سمو أمير منطقة تبوك في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.وأكد سموه في تصريح صحفي أهمية دور الديوان العام للمحاسبة المعني بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباته، منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ذلك, وجسدتها القرارات الحكيمة الأخيرة التي ظهرت للتطوير والتنظيم وبدأت تعطي ثمارها.وتمنى الأمير فهد بن سلطان أن يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في البلاد, داعياً المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة لسمو أمير منطقة تبوك افتتاحه المبنى، مؤكداً حرص الديوان على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم وإنتاجهم، حاثا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء.// انتهى //16:02ت م0137