جدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, الذي سلّمه شهادة منظمة الصحة العالمية لاعتماد الطائف مدينة صحية, بحضور محافظ الطائف سعد الميموني.واستمع سموه إلى نبذة عن برنامج المدن الصحية الذي يعد أحد برامج منظمة الصحة العالمية, ويهدف إلى النهوض بمناحي الحياة كافة، ليأتي اعتماد الطائف مدينة صحية بعد سلسلة من مراحل العمل على أساسيات البرنامج , لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة وتطبق المعايير المعتمدة.وستعمل اللجنة الرئيسية للمدينة الصحية بالطائف على إشراك شرائح المجتمع كافة في وضع الأولويات وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وسنّ طرق تنفيذها والعمل على تقييمها وفق آلية منظمة تشارك فيها لجان حكومية ومجتمعية.// انتهى //16:06ت م0140