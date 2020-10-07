الشقيق 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الشهر الماضي ، 524 جولة رقابية وتفتيشية على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية ، بالمركز والقرى التابعة له.وأغلقت الأمانة خلال الجولات 13 محلاً تجارياً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية ، وصادرت وأتلفت 128 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وسجلت عددا من المخالفات البلدية الأخرى ، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال على الهاتف رقم 940.// انتهى //16:08ت م0141