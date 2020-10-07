عام / أمانة منطقة جازان تغلق 13 محلاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية بمركز الشقيق
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
الشقيق 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الشهر الماضي ، 524 جولة رقابية وتفتيشية على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية ، بالمركز والقرى التابعة له.
وأغلقت الأمانة خلال الجولات 13 محلاً تجارياً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية ، وصادرت وأتلفت 128 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وسجلت عددا من المخالفات البلدية الأخرى ، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال على الهاتف رقم 940.
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16:08ت م
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