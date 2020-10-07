أبها 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسدشنت صحة عسير اليوم ، الحملة الجزئية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ، وشلل الأطفال في قطاعي الصحة بالفرشة وظهران الجنوب.وأوضحت أن العدد المستهدف بالتطعيم ضد شلل الأطفال 5305 أطفال، والعدد المستهدف بالتطعيم ضد الحصبة بـ 25510 أشخاص في النطاق الجغرافي المحدد، مشيرةً إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستستمر حتى يوم غد الخميس، فيما تستمر حملة التطعيم ضد الحصبة لمدةشهرين، مؤكدةً أهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد وفق المدة الزمنية المجدولة.// انتهى //16:40ت م0146