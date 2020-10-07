المنامة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسوقّع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم عبر الاتصال المرئي مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء.وأشاد الزياني -بهذه المناسبة- بالتعاون القائم والمستمر بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف ومقاصد هذه المنظمة الدولية، منوهًا بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للمشروعات والبرامج التي تنفذها مملكة البحرين وخاصة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، مثنيًا على التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء بما يخدم الأهداف السامية للجانبين لتقديم العون والدعم للاجئين في دول منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //16:43ت م0147