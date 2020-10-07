المدينة المنورة 20 صفر 1442هـ الموافق 08 اكتوبر 202?0 م واسدشن تجمع المدينة المنورة الصحي أول العيادات التخصصية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالمدينة المنورة بحضور رئيس مجلس إدارة التجمع الدكتور محمود اليماني وعدد من القيادات بالقطاع الصحي بالمنطقة .وقدم المدير الطبي بالمجمع الدكتور نواف الغبان شرحاً مفصلاً للخطط الإستراتيجية الخاصة بعيادتي طب نفسي كبار السن وعيادة الإنفصام العقلي والخدمات المقدمة، متحدثا عن البرامج العلاجية والدوائية والسلوكية والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات في التخصصات الصحية الدقيقة للطب النفسي لجميع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المجمع.وأضاف بأن المجمع قادم على إستحداث وتدشين عدة أقسام أخرى تدعم خدماته منها ماكان مجدولاً مسبقاً وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا كقسم تنويم الطب النفسي ووحدة السايكودراما وعيادة إضطرابات المزاج والقلق .//انتهى//16:43ت م0148