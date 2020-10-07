الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسوقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي مذكرة تفاهم مشترك لتحقيق التعاون التكاملي وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية في مجالات عدة أبرزها: شؤون الشباب والتطوع, والتأهيل المهني "أخلاقيات العمل والكسب".ومثّل المؤسسة في هذا التوقيع أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، فيما مثل المعهد الوطني للتدريب الصناعي المدير التنفيذي فايز القصيبي.وأوضحت المؤسسة أن هذا التعاون ينطلق من اختصاص مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في برامج التنمية وتمكين المجتمع الممتدة على مدى 20 عامًا, معتمدةً على خبراتها المتنامية في مجالات التنمية والتمكين، واختصاص المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي أسس عام 2015 م بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم؛ لإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لسد احتياجات صناعات النفط الحالية والمستقبلية في المملكة، مما يسهم في التنمية الاجتماعية ودعم جهود توطين الوظائف.// انتهى //17:36ت م0177