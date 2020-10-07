القريات 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلن مركز التميز بإدارة التعليم بمحافظة القريات عن مسابقة (منصة مدرستي الرقمية) تهدف لتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي، كما تهدف المسابقة لتعزيز المشاركة المجتمعية.وتشمل مجالات المسابقة (التعليم، الإعلام والتثقيف، مجال التدريب) , كما تتضمن أنواع المنتجات الإعلامية (التحقيق الصحفي، الإنفوجرافيك، موشن جرافيك، رسالة إيجابية مؤثرة، مستند عرض تشبعي، مقطع مرئي، مقطع مسموع).يذكر أن الفئات المشاركة تشمل الطلبة، والأسرة وأولياء الأمور، ومنسوبي التعليم، والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقنية، والإعلام.ومجالات المسابقة تشمل مجال الإعلام والتثقيف ويحتوي على إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، ومجال التدريب ويشمل تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومجال التعليم ويحتوي على تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية.//انتهى//17:38ت م0178