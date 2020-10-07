تبوك 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسرأس نائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة تبوك "تراحم" سلطان بن جباره الحربي اليوم ، الإجتماع الدوري للجنة ، بحضور أعضاء لجنة " تراحم " بالمنطقة .وناقش الإجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمدينة تبوك أعمالها للعام الجاري ، وسبل تطور برامجها ومهامها والخدمات والبرامج المقدمة لأسر النزلاء والمفرج عنهم بالمنطقة ، كما تم مناقشة المهام الادارية والمالية للجنة وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها .// انتهى //17:38ت م0179