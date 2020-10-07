بيروت 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65%، أي ما يعادل 2.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 605.96 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و130 سهماً، بقيمة 129 ألفاً و312 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 13 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و291 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و250 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:54ت م0183