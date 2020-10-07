بيروت 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيّار انتهكت الأجواء اللبنانية، حيث حلّقت على طول مجرى نهر الليطاني على علو منخفض.وبالتزامن كان الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض، كما حلّق على العلو نفسه في أجواء منطقتي عالية والمتن الأعلى في جبل لبنان.// انتهى //18:03ت م0185