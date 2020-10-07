واشنطن 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في بلدة الباب في سوريا أمس، وأسفر -حسب التقارير الأولية- عن مقتل أكثر من 20 شخصا بريئا وإصابة العشرات.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس في بيان صحفي اليوم: نحن منزعجون بشدة من تصاعد مثل هذه الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة.وجددت أورتاغوس تذكير جميع الأطراف بأن العنف يعيق الأمل في التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكدة دعم أمريكا للأمم المتحدة في هذا الشأن.// انتهى //18:06ت م0186