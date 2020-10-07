إسلام آباد 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واستم الاتفاق بين باكستان والاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للحوار السياسي بين الطرفين، والذي انعقد اليوم عبر الاتصال المرئي، حيث مثل الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية سهيل محمود، فيما مثل الجانب الأوروبي نائب الأمين العام للشؤون السياسية والخدمة الخارجية بالاتحاد آنريك مورا.وتطرق الاجتماع كذلك إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الوضع الإنساني في إقليم جامو وكشمير، وعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، إلى جانب وضع جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد الجانب الباكستاني عزمه على تعزيز وتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.// انتهى //18:07ت م0188