عام / الأردن تسجل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
عمّان 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20200 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 9 أردنيين قادمين من الخارج، و 1190 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 189 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5580 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 131 حالة.
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18:29ت م
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