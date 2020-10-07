مكة المكرمة في 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة حملتها لبرنامج "الكشف المبكر لأورام الثدي" تحت شعار " الرحلة آمنه ...افحصي الآن" وفق اتخاذ كافة الارشادات الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا وذلك من خلال عبورهن لمحطات الفرز وتعقيم اليدين ولبس الكمامة والرداء الواقي.وأوضحت المدينة الطبية أن الحملة تهدف إلى توعية سيدات مكة المكرمة وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر والتقليل من الإصابة بسرطان الثدي من خلال كشفه مبكرا وتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها من خلال منشورات توعوية عبر منصات المدينة الطبية المختلفة حول طرق التشخيص والعلاج والذي يهدف لرفع المستوى المعرفي لدى السيدات، والتعريف بوحدة الفحص المبكر في المدينة الطبية، وطرق التشخيص والعلاج"، لافتةً أنه تم تحديد مواعيد استقبال السيدات من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 ص وحتى 3:30 مساءً.وشدّدت المدينة الطبية على أهمية تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية كبيره فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95? بإذن الله حيث تأتي هذه الحملة ضمن احتفال العالم في أكتوبر من كل عام بشهر التوعية بسرطان الثدي، خاصة أنه ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، والأكثر شيوعاً بين النساء حتى الآن.// انتهى //18:32ت م0190