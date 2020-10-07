الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:23ت م0208