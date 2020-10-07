إسلام آباد 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية من أجل أمنها وسلامتها.صرح بذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.وجدد خلاله إدانة باكستان للاعتداءات المتكررة من جانب المليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.وثمن علاقات باكستان مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ.وأشار إلى توافق رؤى البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هذا التوافق يعد أمراً مشجعاً للغاية.// انتهى //19:29ت م0213