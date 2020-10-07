باماكو 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسقُتل ثلاثة جنود ماليين في كمين نصبته مجموعة مسلحة إرهابية قرب مدينة موبتي وسط مالي على الحدود البوركينية.وأفاد بيان صادر عن الجيش المالي اليوم أن موقعا للجيش في منطقة بيرغا بول تعرض للهجوم ليلة أمس من قِبل "مجهولين" ، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمر شاحنتين تابعتين للجيش، كما استولى المهاجمون على شاحنة ثالثة.وتنشط جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في المناطق القاحلة في وسط وشمال مالي، كما تندلع بصفة متكررة اشتباكات مسلحة عرقية في هذه المنطقة.// انتهى //19:30ت م0214