الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، بمعالي وزيرة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية لدولة جامايكا كامينا جونسون سميث.وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:31ت م0215