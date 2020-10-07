سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزيرة خارجية جامايكا
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، بمعالي وزيرة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية لدولة جامايكا كامينا جونسون سميث.
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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19:31ت م
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