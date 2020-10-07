المدينة المنورة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفذت الجامعة الإسلامية ممثلة في إدارة السلامة وحماية البيئة أكثر من ٣٩٥ جولة تفتيشية , بهدف التأكد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وتهدف الجولات التي جاءت بتوجيه من سمو رئيس الجامعة للتأكد من استمرار الالتزام بتطبيق البروتكولات الصحية والتباعد المكاني، والتأكد من تطبيق الأنظمة الصادرة عن وزارة الداخلية بلبس الكمام الطبي أو القماشي أو ما يغطي الفم والأنف، حيث شملت هذه الجولات الميدانية منسوبي الجامعة في الكليات والعمادات والإدارات المختلفة.//انتهى//19:39ت م0216