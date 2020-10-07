الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم عبر الاتصال المرئي مع وزيرة خارجية كوسوفو ميلزا هاراديناي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وأكد وزير الخارجية اليمني خلال الاتصال استمرار دعم اليمن لكوسوفو وحقوقها وتطلعاتها المشروعة.من جهتها، أكدت وزيرة خارجية كوسوفو على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم بلادها للحكومة اليمنية, وتمنياتها بأن يسود الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع اليمن.وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:41ت م0217