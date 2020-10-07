جدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسافتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم المجلس الصناعي بغرفة جدة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي وأعضاء المجلس الصناعي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال .ويأتي افتتاح معاليه للمجلس تجسيدا للدور الذي تؤديه غرفة جدة وما سيقدمه المجلس الصناعي لقطاع الصناعة في مدينة جدة وتمثيل صوت المستثمرين في القطاع ، حيث يعدّ أحد المجالس القطاعية التي طورتها غرفة جدة بآلية جديدة ، لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبنّي مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة ، لتكون هذه المجالس ضمن أذرع الغرفة الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .كما يعدّ المجلس الصناعي ضمن المجهودات الرامية لهيكلة منظومة اللجان من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة ، تعزيزاً لدور الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية نوعية محددة ، في حين يسعى المجلس الصناعي لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الصناعي وخدمة مجتمع الأعمال ، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية .//إنتهى//19:48ت م0220