القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسدعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفیرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الدول الأعضاء إلى عقد فعالیات للتوعیة بمرض سرطان الثدي في إطار الاحتفال بالیوم العربي للتوعیة بمرض سرطان الثدي.وقالت في بيان صحفي اليوم، بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي : إنّ جامعة الدول العربیة وآلیاتها المعنیة بالصحة، وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب، تولي اھتماماً بالغاً بشأن تحقیق الأمن الصحي للمواطن العربي، وتعمل على تحسین صحة المواطنین في ھذه المنطقة العربیة حتى ترقى إلى مستوى أفضل يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، كما تسعى إلى التصدي للتحدیات الصحیة التي تواجه العدید من بلدان المنطقة العربیة خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانیة.وأشارت إلى أنّ القادة العرب أكدوا في الدورة الثالثة للقمة العربیة التنمویة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي انعقدت بالریاض في ینایر 2013م، على إیلاء مزید من الاھتمام بشأن التصدي للأمراض غیر المعدیة، التي من بینها مرض السرطان، لما تطرحه من تحد كبیر لرفاھیة المجتمع وجهود التنمیة في الدول العربیة، كما دعوا إلى الإسراع بوضع خطط العمل ودعم السیاسات والإستراتیجیات والبرامج التي تتخذ بشأن ھذه الأمراض.وبينت أبوغزالة أن شهر أكتوبر ھو شهر التوعیة بسرطان الثدي من كل عام في بلدان العالم كافة، وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمیة، مشيرة إلى أن ھذا الشهر العالمي لسرطان الثدي یهدف إلى توعیة المجتمع خاصة النساء عن عوامل الخطورة التي تزید احتمال الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقایة منه وأھمیة الكشف المبكر والفئة المستهدفة ومكان توفر الخدمة وتوفیر خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج، لافتة الانتباه إلى أن اللون الوردي ھو الرمز الدولي الرئیس لشهر التوعیة بسرطان الثدي.// انتهى //20:55ت م0237