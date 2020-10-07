لندن 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، جرى خلاله تقييم سير المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني خلال المحادثة التزام بلاده الواضح تجاه التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الجانبين.وأكد أن المملكة المتحدة مستعدة لإنهاء الفترة الانتقالية ومغادرة الاتحاد الأوروبي على غرار نموذج اتفاقية الكتلة الأوروبية مع أستراليا، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.وأوضح جونسون في بيان بهذا الخصوص, أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في المحادثات الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك نقاط اختلاف كبيرة، لا سيما في مجال مصائد الأسماك, مشدداً على ضرورة أن يواصل كبار المفاوضين العمل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر.وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أنّ أي اتفاق يتوصل إليه الجانبان يجب أن يعكس ما صوت الشعب البريطاني من أجله وأن الشركات والمواطنين بحاجة إلى اليقين في أقرب وقت ممكن بشأن شروط علاقتنا المستقبلية.// انتهى //20:56ت م0238