الأمم المتحدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنّ نقص الاستثمار في قضايا الصحة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المجتمعات والاقتصادات.وأوضح غوتيريش، في موجز السياسات الذي أطلقه اليوم بعنوان "كوفيد والتغطية الصحة الشاملة"، أنّ توفير التغطية الصحية الشاملة وإقامة نظم صحية عامة صلبة وبناء القدرة على التأهب لحالات الطوارئ هي أمور أساسية للمجتمعات المحلية وللاقتصادات وللناس كافة.وأشار إلى أنّ جائحة كوفيد 19 كشفت عن قصور فادح في النظم الصحية، وثغرات واسعة في الحماية الاجتماعية، داعياً إلى وضع نظم صحية قوية ومرنة أكثر من أي وقت مضى، والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.// انتهى //21:11ت م0240