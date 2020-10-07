واشنطن 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 الساعات الماضية 38,984 إصابة مؤكدة و 672 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,475,262 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 210,232 حالة وفاة.// انتهى //21:12ت م0241