القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسأشاد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام"، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضي، مؤكداً أنّ التوقيع النهائي يمثل خطوة فارقة على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق.وأعلن رئيس مجلس الوزراء -خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماع المجلس عبر تقنية (فيديو كونفرانس)- عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التواصل بين الوزراء المعنيين من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، التي ستُناقش والاتفاق عليها خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء في السودان.// انتهى //21:12ت م0242