القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واستسلّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، "درع العمل التنموي العربي لعام 2020" خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام المساعد المشرف على مجلس الجامعة العربية السفير حسام زكي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي, أنّ "درع العمل التنموي العربي" جائزة تمنح سنوياً من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أشاد بالنهج التنموي الشامل الذي يقوده الرئيس السيسي في مصر، الذي شكل نموذجاً وتجربةً فريدة يحتذى بها في باقي البلدان العربية، وذلك بالاعتماد على إصلاح الأوضاع بشكل جذري ومستدام، مع إشراك المجتمع في إطار العملية التنموية.بدوره، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالامتنان للجامعة العربية على هذا التقدير الرفيع، مؤكداً أنّ هذا الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين أسهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية الشاملة التي تجري بجهود وموارد مصرية خالصة.وأكد الرئيس السيسي دعم مصر جهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتضافر جهودها لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي، بما يلبى تطلعات شعوبها ويعزز من روح التضامن المشترك، فضلاً عن حشد الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في المجالات كافة، خاصةً الشق التنموي، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية وإسهاماتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.وأوضح المتحدث المصري أنّ اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز دور الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة لتطوير كل مناحي العمل العربي المشترك، آخذاً في الاعتبار دقة الظروف التي تمر بها المنطقة، التي تستدعي المزيد من التضامن والتنسيق العربي في مواجهة الأخطار كافة المحدقة بالدول العربية.// انتهى //21:14ت م0243