سكاكا 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنين" ورشتي عمل لرؤساء أقسام إدارة الإشراف التربوي ، بهدف تطبيق المهارات الإدارية بكفاءة عالية ، والتعرُّف على الأدوات التعليمية للتعامل باحتراف مع "منصة مدرستي".وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي سامي بن نصير السمارة ، أنّ ورشة العمل الأولى كانت تحت عنوان " القيادة المدرسية عن بُعد" واستعرضت مفهوم وأنماط القيادة عن بُعد وأبرز صلاحيات القيادة المتوافقة مع المنصة والتعلم عن بعد ، فيما كانت ورشة العمل الثانية بعنوان مهارات وأدوات الفصل الافتراضي في Microsoft Teams وناقشت برنامج Teams Microsoft بشكل مفصل ومميزات البرنامج وطريقة تحميله والاشتراك فيه وتشغيله وإنشاء فرق العمل ومشاركة الملفات.// انتهى //21:21ت م0245