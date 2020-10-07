عام / وزارة البيئة بالقريات تبحث تنفيذ مبادرات مع فريق سدر وزيتون
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
القريات 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
التقى مدير مكتب فرع وزارة البيئة بمحافظة القريات متعب البلوي ، اليوم ، برئيس فريق سدر وزيتون القريات سطام الملحم ، بحضور عدد من أعضاء الفريق.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما بينهما ، واستعراض أعمال الرابطة والمبادرات المنفَّذَة بمحافظة القريات ، واستعداد الفريق لتولي مهام عمل المبادرات ، وبحث الخطط المستقبلية.
وأكد البلوي ، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية في مناحي الحياة كافة،وخصوصاً النواحي البيئية.
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21:21ت م
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