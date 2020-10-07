رفحاء 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس‏‎ عقد المجلس البلدي بروضة هباس أول أمس جلسته الـ 66 برئاسة رئيس المجلس البلدي عويد بن نهار الوبيري، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس البلدي.وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ومن أهمها مناقشة المشاريع المتعثرة، وتحسين وزراعة المدخل الشرقي على طريق الشمال الدولي لإضفاء لمسة جمالية للمدخل، وتحديد موقع مناهل الحفريات، وقد أقرّت من قبل المجلس،كما ناقشوا مقترحات الأعضاء وملحوظات المواطنين واتخذوا بشأنها القرارات اللازمة.21:21ت م0247