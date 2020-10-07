المنامة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسأعربت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتكررة القيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة.و أوضحت اللجنة أنّ ما قامت به الميليشيا الإرهابية مؤخراً من إطلاق طائرة دون طيار (مفخَّخَة) باتجاه مدينة نجران في المملكة العربية، وإطلاق زورق مفخَّخ ومسيَّر عن بعد جنوب البحر الأحمر، يعد من الأعمال العدائية المتواصلة، التي تعرض حياة الأبرياء والملاحة البحرية للمخاطر.وأكدت اللجنة الموقف البحريني الثابت والراسخ، الداعم والمؤيد، للمملكة وما تتخذه من إجراءات لحماية أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددةً على أنّ أمن المملكة من أمن البحرين، وأنّ أي مساس بأمنها أو محاولة النيل من استقرارها، هو تهديد مباشر لأمن دول المنطقة وشعوبها.وأشارت إلى أهمية قيام المجالس والمنظمات البرلمانية بإدانة واستنكار الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تستهدف المملكة والمنطقة، وضرورة اتخاذ خطوات أكثر حزماً وحسماً لبيان الموقف البرلماني ضد تلك الأعمال الإرهابية وكل من يقوم بها ويدعمها أو يمولها ويشجعها ويمجد أعمالها.// انتهى //21:48ت م0248