تبوك 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسوقعت جامعة تبوك اليوم, مذكرة تفاهم مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، لإقامة برامج تثقيفية وتعليمية تخدم المجتمع بالمنطقة.وحضر معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي مراسم توقيع المذكرة، التي مثل الجامعة في توقيعها وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل أبوظهير، وعن المؤسسة مدير فرعها بالمنطقة عبدالرحمن بن رحيل العنزي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكات بين الجهتين والتعاون المشترك لإقامة برامج تعليمية وتربوية وتطوعية تخدم المجتمع وتحقق أهداف الجامعة وفق خطتها الإستراتيجية، إضافةً إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم والتدريب، وتفعيل مخرجات دراسة طلاب المنح الدراسية، والإسهام في بناء وتطوير أوقاف الجامعة والصندوق الخيري.وأشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أنّ الجامعة تحرص على إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تعنى بالطالب والطالبة في المقام الأول، وتتضمن خدمات وأنشطة وبرامج في مجالات مختلفة، وتسهم في استثمار الإمكانيات البشرية وتنمية القطاع غير الربحي وفق الإستراتيجيات التي وضعت.// انتهى //21:54ت م0249