مكة المكرمة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي على أهمية تحقيق مسابقة "مدرستي الرقمية " أهدافها النوعية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي ، وترسيخ الوعي المهني للمنظومة التعليمية ، وذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة التنفيذية للمسابقة.وأشار إلى تكثيف الجهود بما يتعلق بالمسابقة ومن ذلك تعزيز دور المدارس ودعمها وتقديم الأفكار النوعية التي تعزز للمشروع الوطني الذي أطلقته وزارة التعليم المتمثل في منصة مدرستي لاستكمال رحلة التعليم عن بعد ومشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد ، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة ، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.واستعرض مركز التميز خلال اللقاء الدليل الإجرائي للمسابقة ، والإطار العام للجائزة ، ومجالاتها التي تتمركز حول التعليم و التدريب والإعلام .الجدير بالذكر أنّ المسابقة تمر بثلاث مراحل : الأولى الانتهاء من رفع المشاركات الطلابية حتى 26 /3/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى المدرسة في 11 /4/ 1442هـ والتكريم على مستوى المدرسة بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الثانية على مستوى مكتب التعليم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس في 14 /4/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى مكاتب التعليم مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول والتكريم في بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الأخيرة على مستوى الإدارة التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة وإعلان النتائج في 4 /6/ 1442هـ والتكريم على مستوى الإدارة بداية الفصل الدراسي الثاني.// انتهى //21:55ت م0250