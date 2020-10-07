عام / محافظ الريث يلتقي بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
الريث 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
التقى محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة ، في مكتبه بالمحافظة اليوم ، بالمعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير مكتب التعليم مفرح الريثي .
وأثنى المحافظ ، خلال اللقاء ، على الجهود التي يبذلها معلمو ومعلمات المحافظة في الميدان التربوي ، وظهرت ثمارها على الطلبة ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تبرز المكانة السامية والدور الريادي للمعلم في صناعة جيل متحفز متطلع داعم لتحقيق رؤية المملكة 2030.
و عبر مدير مكتب التعليم عن شكره للمحافظ على مشاركة المعلمين هذه المناسبة التي تبرز مكانتهم في المجتمع ، وكذلك دعمه جميع النشاطات والفعاليات التعليمية التي تنفذها الإدارة ، لافتاً الانتباه بهذه المناسبة إلى أن المكتب بعث بأكثر من 500 شهادة تهنئة لمعلمي ومعلمات المحافظة.
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23:15ت م
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