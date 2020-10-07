الريث 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسالتقى محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة ، في مكتبه بالمحافظة اليوم ، بالمعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير مكتب التعليم مفرح الريثي .وأثنى المحافظ ، خلال اللقاء ، على الجهود التي يبذلها معلمو ومعلمات المحافظة في الميدان التربوي ، وظهرت ثمارها على الطلبة ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تبرز المكانة السامية والدور الريادي للمعلم في صناعة جيل متحفز متطلع داعم لتحقيق رؤية المملكة 2030.و عبر مدير مكتب التعليم عن شكره للمحافظ على مشاركة المعلمين هذه المناسبة التي تبرز مكانتهم في المجتمع ، وكذلك دعمه جميع النشاطات والفعاليات التعليمية التي تنفذها الإدارة ، لافتاً الانتباه بهذه المناسبة إلى أن المكتب بعث بأكثر من 500 شهادة تهنئة لمعلمي ومعلمات المحافظة.// انتهى //23:15ت م0278