القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق الأهلي على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٨٥ نقطة في صدارة جدول المسابقة، التي حسم لقبها قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد إنبي عند ٤٥ نقطة في المركز الخامس.//انتهى //23:34ت م0280