واشنطن 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على ارتفاع.فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 530.70 نقطة، أو 1.91 في المئة، إلى 28303.46 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 58.50 نقطة، أو 1.74 في المئة ليغلق عند 3419.45 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 210 نقطة، أو 1.88 في المئة، إلى 11364.60 نقطة.// انتهى //23:36ت م0284