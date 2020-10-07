الخرطوم 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسأجرى المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث محادثات في الخرطوم اليوم، مع قادة أحزاب منضوية تحت لواء تحالف الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم" فى السودان ركزت على بحث ملف السلام وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الإتحادي بابكر فيصل فى تصريح صحفى: إن اللقاء ناقش حزمة من القضايا على رأسها إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والأوضاع الإقتصادية الراهنة إلى جانب التطورات الداخلية وعملية السلام.// انتهى //23:36ت م0285