كيغالي 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسعُقدت اليوم عن بعد أعمال قمة رؤساء دول منطقة البحيرات الكبرى الإفريقية لبحث جملة من القضايا تتعلق بالاستقرار والأمن في المنطقة.وبحثت القمة التي شهدت مشاركة رؤساء كل من رواندا وأوغندا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية, عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأضاف بيان صحفي رئاسي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا منها السلم والأمن في المنطقة والعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين هذه الدول وإنعاش الأنشطة الاقتصادية في السياق الحالي المتسم بمواجهة كوفيد-19.وأشار البيان إلى أنه بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة على مدار الأيام القليلة الماضية قررت دول منطقة البحيرات الكبرى عقد قمة عبر تقنية الفيديو، في ضوء الوضع الحالي الناجم عن تفشي كوفيد-19.// انتهى //23:41ت م0290