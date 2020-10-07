المنامة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.وأكد الوزيران خلال الاتصال، عمق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلديهما وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.وقد عبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تقدير بلاده ومباركتها للجهود المخلصة التي بذلها المغرب لعقد الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة بالمغرب، وما تم التوافق فيها من تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية في ليبيا المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.فيما أكد وزير الخارجية المغربي من جانبه، حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا.// انتهى //23:52ت م0291