القدس المحتلة 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسوثّق مركز حقوقي مقدسي اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 مواطناً فلسطينياً من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة خلال ستة أيام فقط.وقال مركز معلومات وادي حلوة - سلوان: إنّ جيش الاحتلال اعتقل من بلدة العيسوية خلال شهر أكتوبر الجاري 42 مواطناً فلسطينياً من بينهم تسعة أطفال.وأوضح المركز أن معظم المعتقلين أفرج عنهم بعد ساعات أو يومين من اعتقالهم، بشروط الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالات نقدية.// انتهى //23:52ت م0294