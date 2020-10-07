صامطة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفذ مكتب تعليم صامطة أمس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمي فداء وطني" بالتعاون مع قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى العام، وذلك بمدرسة عبدالله بن سلمة الابتدائية بإسكان الخارش.وأوضح مدير مكتب التعليم عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن الحملة، التي استمرت يومين، هدفت إلى نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم للحفاظ على الإمدادات الكافية من الدم بمستشفى المحافظة، وتحقيق الوصول للدم ونقله بشكل شامل وأمن في الوقت المناسب عند الحاجة.// انتهى //23:53ت م0295