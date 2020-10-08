الشماسية 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية جملة من المناشط الوقائية والتوعوية، ضمن حملة "الصلاة نور".وهدفت الحملة إلى التذكير بمكانة الصلاة وفضلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً لوصول رسالة الحملة لمختلف شرائح المجتمع.// انتهى //00:38ت م0301