بريدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساختتم مكتب وزارة الرياضة بالقصيم ممثلاً بالنشاطات الشبابية، اليوم ببريدة، برنامجاً تدريبياً بعنوان "تعزيز الأمن الفكري"، استمر ليومين، تحت إشراف إدارة النشاطات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بالوزارة، بالتعاون مع برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة منطقة القصيم.وهدف البرنامج إلى إعداد قيادات شابة تسهم في نشر وتعزيز الأمن الفكري لدى فئة الشباب وتوعيتهم وتحصينهم فكرياً، للوقاية من السلوكيات المنحرفة بأسلوب أكثر تأثير وفعالية.وأكد مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني أن 40 شاباً وشابة استفادوا من هذا البرنامج الذي حظي باهتمام كبير في الأوساط الشبابية، إذ تقدم له 100 شاب وشابة، مشيراً إلى حرص المكتب على تجويد مخرجات البرنامج ، لذا تقرر وضع معايير خاصة يجب أن يتمتع بها المتدرب، ليمكنه الاستفادة من برنامج الدورة.// انتهى //00:38ت م0302