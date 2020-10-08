تونس 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسفرضت السلطات التونسية حظر التجول ليلاً في في العاصمة ومحافظات وارياتة ومنوبة وبن عروس لمدة 15 يوماً بداية من يوم غد، للحد من انتشار فيروس از كورونا المستجد.وقررت تعليق نشاط الأسواق الأسبوعيّة وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق نشاط المقاهي والمطاعم.ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التنقل خارج المحافظات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية.// انتهى//01:39ت م0305