عام / تونس تفرض حظر التجول ليلاً في العاصمة والمحافظات المجاورة
الخميس 1442/2/21 هـ الموافق 2020/10/08 م واس
تونس 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
فرضت السلطات التونسية حظر التجول ليلاً في في العاصمة ومحافظات وارياتة ومنوبة وبن عروس لمدة 15 يوماً بداية من يوم غد، للحد من انتشار فيروس از كورونا المستجد.
وقررت تعليق نشاط الأسواق الأسبوعيّة وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق نشاط المقاهي والمطاعم.
ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التنقل خارج المحافظات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية.
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