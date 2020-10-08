الخرطوم 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسوصلت إلى مطار الخرطوم الدولى اليوم، طائرة مساعدات لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان وهي الطائرة الثانية خلال يومين مقدمة من جمعية الفجيرة الخيرية تحمل مساعدات عينية في حدود (90) طن من المواد الغذائية.واشاد مفوض عام مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر والناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لإزالة آثار السيول والفيضانات بالسودان الدكتور عز الدين الصافي، بالدعم المتواصل لدولة الإمارات والجهود التي تبذلها لدعم متضرري السيول الفيضانات، وقال ان المفوضية حريصة على توصيل المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب، ونبه إلى ان الخسائر الناجمة عن السيول والفيضانات كبيرة تتطلب من الجميع تقديم مزيد من المساعدات.//انتهى//06:51ت م0005