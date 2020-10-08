الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسوجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الخطباء في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمنطقة بتخصيص خطبة يوم غد الجمعة للحديث عن إحدى الموضوعات التالية: (دور المواطن في تحقيق الأمن ، أو دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري ، أو أمن الوطن مسؤولية الجميع ، أو حفظ الأمانة).ويأتي التعميم تماشياً مع مستهدفات مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي أطلقها الفرع مؤخراً, تزامنا مع مبادراته باليوم الوطني التسعين للمملكة.وأوضح المدير العام للفرع بالرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي أن تخصيص الخطبة يأتي ضمن مستهدفات المبادرة التي يسعى الفرع لتحقيقها في ضوء توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية تسخير المنابر الدعوية لمواكبة ما يهم الوطن ويسهم في بناء اللحمة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء المتوافقة مع تعاليم الإسلام الخالدة.وبيّن الدكتور الحارثي أن الفرع يواصل تنفيذ المبادرة على مدة شهرين بمشاركة أصحاب الفضيلة الخطباء والدعاة والأئمة بالمنطقة، إيماناً بأهمية دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في بناء اللحمة الوطنية والقيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.// انتهى //07:24ت م0009